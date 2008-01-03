Концепция Общественной Безопасности

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НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ:

06.07.2014 ВП СССР .

Основы социологии



Том 4: Часть 4. Человечность и путь к ней (Книга 1)

раздел Книги

09.06.2014 Аналитическая записка ВП СССР .

«О текущем моменте» № 3 (114), июнь 2014 года

«Мистика» большевизма

раздел "Аналитика (за 2014 г.)"

07.05.2014 Аналитическая записка ВП СССР .

«О текущем моменте» № 2 (113), май 2014 года

Фашиствующий «антифашизм» либералов

раздел "Аналитика (за 2014 г.)"

29.04.2014 Аналитическая записка ВП СССР .

О коррупции, «борьбе с коррупцией» и об искоренении коррупции

раздел "Аналитика (за 2014 г.)"

03.04.2014 ВП СССР .

Русское правоведение: «юридическая чума» на Руси — вылечим



(Полная редакция новой книги)

раздел Книги

19.03.2014 Аналитическая записка ВП СССР .

Русское право против библейской кривды

раздел "Аналитика (за 2014 г.)"

08.03.2014 Аналитическая записка ВП СССР .

«О текущем моменте» № 1 (112), март 2014 года

«Ихр кампф» против человечности

раздел "Аналитика (за 2014 г.)"

20.02.2014 Аналитическая записка ВП СССР .

Федеральный список экстремистских материалов как объективное выражение разрушения нравственно-интеллектуального фундамента библейской юрисдикции

раздел "Аналитика (за 2014 г.)"

20.01.2014 Аналитическая записка ВП СССР .

Основы правоведения: «юридическая чума» на Руси — вылечим (ч.1,2)

раздел "Аналитика (за 2014 г.)"

07.11.2013 Аналитическая записка ВП СССР .

«О текущем моменте» № 4 (111), ноябрь 2013 года

Власть на Руси и Русь: возможности упущенные и возможности актуальные…

раздел "Аналитика (за 2013 г.)"

16.09.2013 Аналитическая записка ВП СССР .

«О текущем моменте» № 3 (110), сентябрь 2013 года

Наше дело и дела не наши…

раздел "Аналитика (за 2013 г.)"

03.08.2013 Аналитическая записка ВП СССР .

Операция ЦРУ «Белый жеребец» — вторая серия голливудского фильма «Охота за Красным Октябрём»?

раздел "Аналитика (за 2013 г.)"

03.07.2013 Аналитическая записка ВП СССР .

Случайные совпадения? — либо не случайные…

раздел "Аналитика (за 2013 г.)"

15.06.2013 Аналитическая записка ВП СССР .

Об иносказательности развода Путиных

раздел "Аналитика (за 2013 г.)"

22.04.2013 Аналитическая записка ВП СССР .

Психтроцкизм и пидорасинг — угроза жизни человечества

раздел "Аналитика (за 2013 г.)"

01.04.2013 Аналитическая записка ВП СССР .

«О текущем моменте» № 2 (109), март 2013 года

Глобализация: начало нового этапа

раздел "Аналитика (за 2013 г.)"

20.02.2013 Аналитическая записка ВП СССР .

«Арбитраж» главы государства как основа «разводняка» в отношении «элитарных» кланов

раздел "Аналитика (за 2013 г.)"

13.02.2013

Вопросы глобализации

(отвечает Величко М.В.)

раздел Другие авторы

11.01.2013 Аналитическая записка ВП СССР .

«О текущем моменте», № 1 (108), январь 2013 г.

Введение в конституционное право

О реализации в жизни общества закона взаимного соответствия системы управления и объекта управления

раздел "Аналитика (за 2013 г.)"

25.12.2012 Общественная организация "Трезвая Одесса"

Малоизвестные факты о широко известных напитках



Как правильно подготовиться к празднику

раздел Другие авторы

14.11.2012 А.С. Кравченко

Модель организации управления компанией



Очерки специалиста по управлению

раздел Другие авторы

31.10.2012 Аналитическая записка ВП СССР .

«О текущем моменте», № 5 (107), октябрь 2012 г.

Процесс обострения конфликта интересов в РФ и перспективы его разрешения

раздел "Аналитика (за 2012 г.)"

01.10.2012 ВП СССР .

Разрешение проблем национальных взаимоотношений в русле Концепции общественной безопасности



О ликвидации системы эксплуатации «человека человеком» во многонациональном обществе



Полная завершённая редакция работы

раздел Книги

22.08.2012 Аналитическая записка ВП СССР .

«О текущем моменте», № 4 (106), 2012 г.

О консолидирующей идее: она давно уже есть в обществе и неискоренима

раздел "Аналитика (за 2012 г.)"

24.07.2012 Творческий коллектив проектирования будущего

Мера в урбанистике



Пояснительная записка к модели поселения МП№1 (спираль)

раздел Другие авторы

23.06.2012 ВП СССР .

Разрешение проблем национальных взаимоотношений в русле Концепции общественной безопасности (ч. 6-7 и Приложение)



О ликвидации системы эксплуатации «человека человеком» во многонациональном обществе



Разделы 6 - 7 и Приложение

раздел "Аналитика (за 2011 г.)"

18.06.2012 Величко М.В., Ефимов В.В., Иманов Г.М.

ЭКОНОМИКА И НООСФЕРА



Научно-методологические основы государственного управления социально-экономическим развитием в условиях глобализации Ноосферный (этико-экологический) подход



МОНОГРАФИЯ

раздел Другие авторы

18.06.2012 Величко М.В., Ефимов В.А.

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ И МОДЕРНИЗАЦИЕЙ СТРАНЫ



Монография (публикуется с сокращениями)

раздел Другие авторы

07.06.2012 Аналитическая записка ВП СССР .

«О текущем моменте», № 3 (105), 2012 г.

Китайское «аниме»: видение чемпионата Европы по футболу? либо что-то другое?

раздел "Аналитика (за 2012 г.)"

14.05.2012 Аналитическая записка ВП СССР .

Разрешение проблем национальных взаимоотношений в русле Концепции общественной безопасности (ч. 4-5)



О ликвидации системы эксплуатации «человека человеком» во многонациональном обществе



Разделы 4 - 5

раздел "Аналитика (за 2011 г.)"

02.05.2012 Аналитическая записка ВП СССР .

«О текущем моменте», № 2 (104), 2012 г.

В преддверии инаугурации вновь избранного президента: что происходит и что с этим делать?

раздел "Аналитика (за 2012 г.)"

08.04.2012

Наглядная образная интерпретация Достаточно общей теории управления авторской редакции ВП СССР

раздел "Проекты"

06.03.2012 Аналитическая записка ВП СССР .

«О текущем моменте», № 1 (103), 2012 г.

О стратегии будущего России и Мира

раздел "Аналитика (за 2012 г.)"

26.01.2012 Аналитическая записка ВП СССР .

Разрешение проблем национальных взаимоотношений в русле Концепции общественной безопасности (ч. 3.3)



О ликвидации системы эксплуатации «человека человеком» во многонациональном обществе



Раздел 3.3. Национальные взаимоотношения в СССР: теория и практика

раздел "Аналитика (за 2011 г.)"

29.12.2011 Аналитическая записка ВП СССР .

«О текущем моменте», № 6 (102), 2011 г.

Правдив и свободен их вещий язык и с Волей Небесною дружен…

Об итогах выборов в Думу, политических перспективах и непосредственной «матрично-эгрегориальной демократии»

раздел "Аналитика (за 2011 г.)"

19.12.2011 ВП СССР .

Вехи

Сборник аналитических записок (1989-1995-1998-2004-2005-2007-2010)

раздел "Сборники аналитики"

14.12.2011 ВП СССР .

Концептуальная власть на Руси

Сборник аналитических записок

раздел "Сборники аналитики"

15.11.2011 Аналитическая записка ВП СССР .

Освобождение философии на Руси от догм византийского богословия

раздел "Аналитика (за 2011 г.)"

07.11.2011 Аналитическая записка ВП СССР .

«О текущем моменте», № 5 (101), ноябрь 2011 г.

Ситуация в мире: в воздухе пахнет грозой…

раздел "Аналитика (за 2011 г.)"

10.10.2011 Аналитическая записка ВП СССР .

«О текущем моменте», № 4 (100), 2011 г.

За кого ни голосуй — всё равно получишь «всякий народ заслуживает того правления, которое он имеет»

раздел "Аналитика (за 2011 г.)"

30.08.2011 Аналитическая записка ВП СССР .

Даёт корова молоко…

А что и кому даёт «священная корова» по кличке «Федеральный резерв США»?

раздел "Аналитика (за 2011 г.)"

21.07.2011 Аналитическая записка ВП СССР .

Матрица, однако: повторение сюжета?

раздел "Аналитика (за 2011 г.)"

05.07.2011 Аналитическая записка ВП СССР .

Разрешение проблем национальных взаимоотношений в русле Концепции общественной безопасности

(ч.1 + ч.2 + ч.3.1 + ч. 3.2 )

Добавлена глава 3.2

раздел "Аналитика (за 2011 г.)"

24.06.2011 Аналитическая записка ВП СССР .

О динамическом программировании будущего в творчестве А.С. Пушкина

раздел "Аналитика (за 2011 г.)"

26.05.2011 Аналитическая записка ВП СССР .

Историческое развитие Русской цивилизации с начала ХХ века по настоящее время

раздел "Аналитика (за 2011 г.)"

21.05.2011 Аналитическая записка ВП СССР .

Разрешение проблем национальных взаимоотношений в русле Концепции общественной безопасности

(ч.1 + ч.2 + ч. 3.1 )

Добавлена глава 3.1

раздел "Аналитика (за 2011 г.)"

02.05.2011 Аналитическая записка ВП СССР .

Разрешение проблем национальных взаимоотношений в русле Концепции общественной безопасности (ч.1 + ч.2 )

Добавлены разделы 2.5 и 2.6

раздел "Аналитика (за 2011 г.)"

17.03.2011 Аналитическая записка ВП СССР .

18.03.2011 – Внесены уточнения и добавления.

Суть времени: прошедшего и перспектив

раздел "Аналитика (за 2011 г.)"

05.03.2011 Аналитическая записка ВП СССР .

Сетевые технологии и управление революционными ситуациями

раздел "Аналитика (за 2011 г.)"

02.03.2011 Аналитическая записка ВП СССР .

Разрешение проблем национальных взаимоотношений в русле Концепции общественной безопасности (ч.1)

раздел "Аналитика (за 2011 г.)"

02.02.2011 Аналитическая записка ВП СССР .

Впечатления от семинара в Москве 19.12.2010 г. с участием китаиста-ведиста Гваськова-Девятова

раздел "Аналитика (за 2011 г.)"

28.01.2011 Аналитическая записка ВП СССР .

«О текущем моменте», № 3 (99), январь 2011 г.

О теракте в аэропорту Домодедово 24.01.2011 г.

раздел "Аналитика (за 2011 г.)"

16.01.2011 Аналитическая записка ВП СССР .

«О текущем моменте», № 2 (98), январь 2011 г.

Как режим САМ взращивает социально-экономический кризис…

раздел "Аналитика (за 2011 г.)"

08.01.2011 Аналитическая записка ВП СССР .

«О текущем моменте», № 1 (97), январь 2011 г.

«Десталинизация»: мёртвые души за работой…

раздел "Аналитика (за 2011 г.)"

30.12.2010 Аналитическая записка ВП СССР .

«О текущем моменте», № 3 (96), декабрь 2010 г.

О государственной власти РФ наших дней

раздел "Аналитика (за 2010 г.)"

11.12.2010 Аналитическая записка ВП СССР .

WikiLeaks и глобальная смена управления: главные причины и перспективы

раздел "Аналитика (за 2010 г.)"

17.11.2010 Аналитическая записка ВП СССР .

Общественные институты и «система»

раздел "Аналитика (за 2010 г.)"

21.08.2010 Аналитическая записка ВП СССР .

«О текущем моменте», № 2(95), август 2010 г.

Фашизм: как это делается “демократически”…

раздел "Аналитика (за 2010 г.)"

01.08.2010 Аналитическая записка ВП СССР .

Финансовый климат и перспективы “модернизации”

раздел "Аналитика (за 2010 г.)"

29.07.2010 Аналитическая записка ВП СССР .

«Конец истории», «столкновение цивилизаций» и действительные перспективы человечества

раздел "Аналитика (за 2010 г.)"

26.06.2010 Аналитическая записка ВП СССР .

Информационные соотношения в иерархиях: знахарство, тайные ордена, попы, масоны

раздел "Аналитика (за 2010 г.)"

24.05.2010 Аналитическая записка ВП СССР .

«О текущем моменте», № 1(94), май 2010 г.

Сталин: позор России? либо олицетворение будущего человечества

раздел "Аналитика (за 2010 г.)"

10.04.2010 ВП СССР .

12 сентября 2010 г. - Уточнённые редакции всех трёх томов

Основы социологии

Постановочные материалы учебного курса (части 1, 2, 3)

раздел "Книги"

06.04.2010 Аналитическая записка ВП СССР .

Прогрессирующий «стабилизец» и выход из него в устойчиво-безкризисное развитие страны

раздел "Аналитика (за 2010 г.)"

27.03.2010 ВП СССР .

По вере вашей да будет вам…

(Священная книга и глобальный кризис)

раздел "Аналитика (за 2010 г.)"

12.03.2010 Аналитическая записка ВП СССР .

О стратегии национал-вождизма для России и о глобальной долговременной антикоранической стратегии заправил Запада

раздел "Аналитика (за 2010 г.)"

19.02.2010 Аналитическая записка ВП СССР .

Долговременная стратегия преодоления коранического ислама заправилами библейского проекта

раздел "Аналитика (за 2010 г.)"

12.01.2010 Прогнозно-аналитический центр «Академии Управления»

Что такое «патриотизм»

раздел "Проекты"

11.01.2010 Аналитическая записка ВП СССР .

Организационно-технологический подход к макроэкономическим системам — ключ к успеху экономического и общекультурного развития общества

раздел "Аналитика (за 2010 г.)"

27.12.2009 ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ВЕСТНИК» (г.Комсомольск-на-Амуре)

Аналитическая записка

Символы декабря глаголят тяжёлое будущее – но человекам бояться нечего!

раздел "Проекты"

25.12.2009 Аналитическая записка ВП СССР .

«О текущем моменте» № 9(93), 2009 г.

Модернизация от Медведева??? — мДА…

раздел "Аналитика (за 2009 г.)"

09.12.2009 Прогнозно-аналитический центр «Академии Управления»

Печальный итог Года молодёжи…

раздел "Проекты"

07.10.2009 Аналитическая записка ВП СССР .

«О текущем моменте» № 8(92), 2009 г.

Разноликий экстремизм и путь его искоренения

раздел "Аналитика (за 2009 г.)"

01.10.2009 Аналитическая записка ВП СССР .

«О текущем моменте» № 7(91), 2009 г.

Тезисы: о перспективной целесообразности

раздел "Аналитика (за 2009 г.)"

14.09.2009 ВП СССР .

К пониманию макроэкономики государства и мира. Тезисы

Обновлённая и тематически расширенная редакция 2009 г.

24.06.2009 Книга С.А. Ершова.

ВЕЛИКАЯ РУСЬ.

НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ И ВОЙНЫ I - XX В.В.

раздел «Другие авторы (cопутствующие материалы)»

14.06.2009 Аналитическая записка ВП СССР .

22.07.2009 — Исправленная и уточнённая редакция

«О текущем моменте» №№ 4 — 6 (88 — 90), 2009 г.

«Сад» растёт сам?..

Об этике, управленческом профессионализме, о полной функции управления на Руси и в США, об общем кризисе капитализма и марксизме, о теории, практике, проблемах и перспективах «конвергенции» и о некоторых других частностях в течении глобального историко-политического процесса.

раздел "Аналитика (за 2009 г.)"

27.05.2009 Аналитическая записка ВП СССР .

«О текущем моменте» №№ 4, 5 (88, 89), 2009 г.

Полная функция управления на Руси и в США:

об этике и управленческом профессионализме

раздел "Аналитика (за 2009 г.)"

06.04.2009 Прогнозно-аналитический центр «Академии Управления»

Год семьи, Год молодёжи… Год учителя:

опять чиновничье пустословие?

раздел "Проекты"

24.03.2009 Аналитическая записка ВП СССР .

«О текущем моменте» № 3(87), 2009 г.

Два способа борьбы с «великодержавным пессимизмом»

раздел "Аналитика (за 2009 г.)"

23.02.2009 Аналитическая записка ВП СССР .

«О текущем моменте» № 2(86), 2009 г.

Кризис как средство отрезвления от иллюзий…

раздел "Аналитика (за 2009 г.)"

17.02.2009 Аналитическая записка ВП СССР .

11.09.2009 — Добавления и уточнения

Оракул: социальный институт и политтехнология

раздел "Аналитика (за 2009 г.)"

25.01.2009 Аналитическая записка ВП СССР .

«О текущем моменте» № 1(85), 2009 г.

«Под здравым смыслом всякий разумеет только свой собственный»??? — есть ли альтернатива?

раздел "Аналитика (за 2009 г.)"

20.01.2009 Прогнозно-аналитический центр «Академии Управления»

Глобальная демография

(анализ научных исследований демографии глобализации)

раздел "Проекты"

12.01.2009 Прогнозно-аналитический центр «Академии Управления»

Комплект слайдов к лекторскому курсу «Оружие геноцида»

раздел "Педагогика"

29.12.2008 Аналитическая записка ВП СССР .

«О текущем моменте» № 12(84), 2008 г.

События: язык Жизни…

раздел "Аналитика (за 2008 г.)"

28.11.2008 Аналитическая записка ВП СССР .

«О текущем моменте» № 11(83), 2008 г.

Бюрократическая безнадёга в России и глобальный проект «Обама»

раздел "Аналитика (за 2008 г.)"

22.11.2008 Книга В.А. Башлачёва.

ДЕМОГРАФИЯ: РУССКИЙ ПРОРЫВ.

Независимое исследование

раздел «Другие авторы (cопутствующие материалы)»

01.11.2008 Прогнозно-аналитический центр «Академии Управления»

09.11.2008 — дополненная и уточнённая редакция

Русь древняя и настоящая

(историко-аналитический очерк-сборник)

раздел "Проекты"

24.10.2008 Аналитическая записка ВП СССР .

«О текущем моменте» № 10(82), 2008 г.

Глобальный финансовый кризис и проблемы России

раздел "Аналитика (за 2008 г.)"

06.10.2008 Вторая редакция книги Прогнозно-аналитического центра «Академии Управления»

ОРУЖИЕ ГЕНОЦИДА: самоубийство людей и его механизмы

раздел "Проекты"

29.09.2008 Аналитическая записка ВП СССР .

«О текущем моменте» № 9(81), 2008 г.

На перевале

раздел "Аналитика (за 2008 г.)"

15.09.2008 Прогнозно-аналитический центр «Академии Управления»

Рубеж принятия решений

(аналитика мистики авиакатастрофы в Перми)

раздел "Проекты"

28.08.2008 Аналитическая записка ВП СССР .

«О текущем моменте» № 8(80), 2008 г.

Знаки рубежа эпох

раздел "Аналитика (за 2008 г.)"

12.08.2008 Прогнозно-аналитический центр «Академии Управления»

Государственно-церковные отношения: поддержка Антихриста

раздел "Проекты"

28.07.2008 Аналитическая записка ВП СССР .

«О текущем моменте» № 7(79), 2008 г.

Ещё раз: либерализм — враг свободы

раздел "Аналитика (за 2008 г.)"

06.07.2008 Прогнозно-аналитический центр «Академии Управления»

29.08.2008 — дополненная и уточнённая редакция

Секрет наукообразной кабалистики

о квантовой версии старой сказки

раздел "Проекты"

26.06.2008 Аналитическая записка ВП СССР .

07.07.2008 — исправления и уточнения

«О текущем моменте» № 6(78), 2008 г.

Жизнь человечества: историческая реальность и её перспективы? либо воплощение иных идеалов?

раздел "Аналитика (за 2008 г.)"

03.06.2008 Аналитическая записка ВП СССР .

«О текущем моменте» № 5(77), 2008 г.

Праведный произвол против юрисдикции рабовладения

раздел "Аналитика (за 2008 г.)"

24.04.2008 Аналитическая записка ВП СССР .

«О текущем моменте» № 4(76), 2008 г.

Декларации, тенденции и историческая необходимость развития цивилизации Руси

раздел "Аналитика (за 2008 г.)"

04.04.2008 ВП СССР : лекции учебного курса

Основы социологии (лекции 8 — 10)

Постановочные материалы учебного курса: тематика и основное содержание лекций

раздел "Аналитика (за 2008 г.)"

26.03.2008 Аналитическая записка ВП СССР .

«О текущем моменте» № 3(75), март 2008 г.

Мера понимания и институты власти в обществе

раздел "Аналитика (за 2008 г.)"

21.03.2008 ВП СССР : лекции учебного курса

Основы социологии (лекции 1 — 7)

Постановочные материалы учебного курса: тематика и основное содержание лекций

раздел "Аналитика (за 2008 г.)"

03.03.2008 Аналитическая записка ВП СССР .

«О текущем моменте» № 2(74), февраль 2008 г.

Авторитет как помеха личностному и общественному развитию

раздел "Аналитика (за 2008 г.)"

29.02.2008

Обществознание

учебное пособие для учителей старших классов и студентов

первая редакция

раздел "Педагогика"

18.02.2008 Аналитическая записка ВП СССР .

О социологической науке

раздел "Аналитика (за 2008 г.)"

02.02.2008 Аналитическая записка ВП СССР .

«О текущем моменте» № 1(73), 2008 г.

Выбор:

толпо-“элитаризм”? либо работа от души на преображение общества?

раздел "Аналитика (за 2008 г.)"

23.01.2008

«12» — фильм года

(поступивший в редакцию отзыв)

раздел "Проекты"

06.01.2008 Прогнозно-аналитический центр «Академии Управления»

Тринадцатый присяжный

Отзыв на фильм Н.Михалкова «12»

раздел "Проекты"

03.01.2008 Аналитическая записка ВП СССР .

О разрядке разрушительной антирусской матрицы

раздел "Аналитика (за 2007 г.)"

Архивы публикаций: 2006 - 2007, 2004 - 2005

