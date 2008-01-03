 

Концепция Общественной Безопасности

 

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06.07.2014  ВП СССР.

 

Основы социологии

Том 4: Часть 4. Человечность и путь к ней (Книга 1)

 

раздел Книги

 

09.06.2014  Аналитическая записка ВП СССР.

 

«О текущем моменте» № 3 (114), июнь 2014 года
«Мистика» большевизма

 

раздел "Аналитика (за 2014 г.)"

 

07.05.2014  Аналитическая записка ВП СССР.

 

«О текущем моменте» № 2 (113), май 2014 года
Фашиствующий «антифашизм» либералов

 

раздел "Аналитика (за 2014 г.)"

 

29.04.2014  Аналитическая записка ВП СССР.

 

О коррупции, «борьбе с коррупцией» и об искоренении коррупции

 

раздел "Аналитика (за 2014 г.)"

 

03.04.2014  ВП СССР.

 

Русское правоведение: «юридическая чума» на Руси — вылечим

(Полная редакция новой книги)

 

раздел Книги

 

19.03.2014  Аналитическая записка ВП СССР.

 

Русское право против библейской кривды

 

раздел "Аналитика (за 2014 г.)"

 

08.03.2014  Аналитическая записка ВП СССР.

 

«О текущем моменте» № 1 (112), март 2014 года
«Ихр кампф» против человечности

 

раздел "Аналитика (за 2014 г.)"

 

20.02.2014  Аналитическая записка ВП СССР.

 

Федеральный список экстремистских материалов как объективное выражение разрушения нравственно-интеллектуального фундамента библейской юрисдикции

 

раздел "Аналитика (за 2014 г.)"

 

20.01.2014  Аналитическая записка ВП СССР.

 

Основы правоведения: «юридическая чума» на Руси — вылечим (ч.1,2)

 

раздел "Аналитика (за 2014 г.)"

 

07.11.2013  Аналитическая записка ВП СССР.

 

«О текущем моменте» № 4 (111), ноябрь 2013 года
Власть на Руси и Русь: возможности упущенные и возможности актуальные…

 

раздел "Аналитика (за 2013 г.)"

 

16.09.2013  Аналитическая записка ВП СССР.

 

«О текущем моменте» № 3 (110), сентябрь 2013 года
Наше дело и дела не наши…

 

раздел "Аналитика (за 2013 г.)"

 

03.08.2013  Аналитическая записка ВП СССР.

 

Операция ЦРУ «Белый жеребец» — вторая серия голливудского фильма «Охота за Красным Октябрём»?

 

раздел "Аналитика (за 2013 г.)"

 

03.07.2013  Аналитическая записка ВП СССР.

 

Случайные совпадения? — либо не случайные…

 

раздел "Аналитика (за 2013 г.)"

 

15.06.2013  Аналитическая записка ВП СССР.

 

Об иносказательности развода Путиных

 

раздел "Аналитика (за 2013 г.)"

 

22.04.2013  Аналитическая записка ВП СССР.

 

Психтроцкизм и пидорасинг — угроза жизни человечества

 

раздел "Аналитика (за 2013 г.)"

 

01.04.2013  Аналитическая записка ВП СССР.

 

«О текущем моменте» № 2 (109), март 2013 года
Глобализация: начало нового этапа

 

раздел "Аналитика (за 2013 г.)"

 

20.02.2013  Аналитическая записка ВП СССР.

 

«Арбитраж» главы государства как основа «разводняка» в отношении «элитарных» кланов

 

раздел "Аналитика (за 2013 г.)"

 

13.02.2013 

 

Вопросы глобализации
(отвечает Величко М.В.)

 

раздел Другие авторы

 

11.01.2013  Аналитическая записка ВП СССР.

 

«О текущем моменте», № 1 (108), январь 2013 г.
Введение в конституционное право
О реализации в жизни общества закона взаимного соответствия системы управления и объекта управления

 

раздел "Аналитика (за 2013 г.)"

 

25.12.2012  Общественная организация "Трезвая Одесса"

 

Малоизвестные факты о широко известных напитках

Как правильно подготовиться к празднику

 

раздел Другие авторы

 

14.11.2012  А.С. Кравченко

 

Модель организации управления компанией

Очерки специалиста по управлению

 

раздел Другие авторы

 

31.10.2012  Аналитическая записка ВП СССР.

 

«О текущем моменте», № 5 (107), октябрь 2012 г.
Процесс обострения конфликта интересов в РФ и перспективы его разрешения

 

раздел "Аналитика (за 2012 г.)"

 

01.10.2012  ВП СССР.

 

Разрешение проблем национальных взаимоотношений в русле Концепции общественной безопасности

О ликвидации системы эксплуатации «человека человеком» во многонациональном обществе

Полная завершённая редакция работы

 

раздел Книги

 

22.08.2012  Аналитическая записка ВП СССР.

 

«О текущем моменте», № 4 (106), 2012 г.
О консолидирующей идее: она давно уже есть в обществе и неискоренима

 

раздел "Аналитика (за 2012 г.)"

 

24.07.2012  Творческий коллектив проектирования будущего

 

Мера в урбанистике

Пояснительная записка к модели поселения МП№1 (спираль)

 

раздел Другие авторы

 

23.06.2012  ВП СССР.

 

Разрешение проблем национальных взаимоотношений в русле Концепции общественной безопасности (ч. 6-7 и Приложение)

О ликвидации системы эксплуатации «человека человеком» во многонациональном обществе

Разделы 6 - 7 и Приложение

 

раздел "Аналитика (за 2011 г.)"

 

18.06.2012  Величко М.В., Ефимов В.В., Иманов Г.М.

 

ЭКОНОМИКА И НООСФЕРА

Научно-методологические основы государственного управления социально-экономическим развитием в условиях глобализации Ноосферный (этико-экологический) подход

МОНОГРАФИЯ

 

раздел Другие авторы

 

18.06.2012  Величко М.В., Ефимов В.А.

 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ И МОДЕРНИЗАЦИЕЙ СТРАНЫ

Монография (публикуется с сокращениями)

 

раздел Другие авторы

 

07.06.2012  Аналитическая записка ВП СССР.

 

«О текущем моменте», № 3 (105), 2012 г.
Китайское «аниме»: видение чемпионата Европы по футболу? либо что-то другое?

 

раздел "Аналитика (за 2012 г.)"

 

14.05.2012  Аналитическая записка ВП СССР.

 

Разрешение проблем национальных взаимоотношений в русле Концепции общественной безопасности (ч. 4-5)

О ликвидации системы эксплуатации «человека человеком» во многонациональном обществе

Разделы 4 - 5

 

раздел "Аналитика (за 2011 г.)"

 

02.05.2012  Аналитическая записка ВП СССР.

 

«О текущем моменте», № 2 (104), 2012 г.
В преддверии инаугурации вновь избранного президента: что происходит и что с этим делать?

 

раздел "Аналитика (за 2012 г.)"

 

08.04.2012 

 

Наглядная образная интерпретация Достаточно общей теории управления авторской редакции ВП СССР

 

раздел "Проекты"

 

06.03.2012  Аналитическая записка ВП СССР.

 

«О текущем моменте», № 1 (103), 2012 г.
О стратегии будущего России и Мира

 

раздел "Аналитика (за 2012 г.)"

 

26.01.2012  Аналитическая записка ВП СССР.

 

Разрешение проблем национальных взаимоотношений в русле Концепции общественной безопасности (ч. 3.3)

О ликвидации системы эксплуатации «человека человеком» во многонациональном обществе

Раздел 3.3. Национальные взаимоотношения в СССР: теория и практика

 

раздел "Аналитика (за 2011 г.)"

 

29.12.2011  Аналитическая записка ВП СССР.

 

«О текущем моменте», № 6 (102), 2011 г.
Правдив и свободен их вещий язык и с Волей Небесною дружен…
Об итогах выборов в Думу, политических перспективах и непосредственной «матрично-эгрегориальной демократии»

 

раздел "Аналитика (за 2011 г.)"

 

19.12.2011  ВП СССР.

 

Вехи
Сборник аналитических записок (1989-1995-1998-2004-2005-2007-2010)

 

раздел "Сборники аналитики"

 

14.12.2011  ВП СССР.

 

Концептуальная власть на Руси
Сборник аналитических записок

 

раздел "Сборники аналитики"

 

15.11.2011  Аналитическая записка ВП СССР.

 

Освобождение философии на Руси от догм византийского богословия

 

раздел "Аналитика (за 2011 г.)"

 

07.11.2011  Аналитическая записка ВП СССР.

 

«О текущем моменте», № 5 (101), ноябрь 2011 г.
Ситуация в мире: в воздухе пахнет грозой…

 

раздел "Аналитика (за 2011 г.)"

 

10.10.2011  Аналитическая записка ВП СССР.

 

«О текущем моменте», № 4 (100), 2011 г.
За кого ни голосуй — всё равно получишь «всякий народ заслуживает того правления, которое он имеет»

 

раздел "Аналитика (за 2011 г.)"

 

30.08.2011  Аналитическая записка ВП СССР.

 

Даёт корова молоко…
А что и кому даёт «священная корова» по кличке «Федеральный резерв США»?

 

раздел "Аналитика (за 2011 г.)"

 

21.07.2011  Аналитическая записка ВП СССР.

 

Матрица, однако: повторение сюжета?

 

раздел "Аналитика (за 2011 г.)"

 

05.07.2011  Аналитическая записка ВП СССР.

 

Разрешение проблем национальных взаимоотношений в русле Концепции общественной безопасности
(ч.1 + ч.2 + ч.3.1 + ч. 3.2)

Добавлена глава 3.2

 

раздел "Аналитика (за 2011 г.)"

 

24.06.2011  Аналитическая записка ВП СССР.

 

О динамическом программировании будущего в творчестве А.С. Пушкина

 

раздел "Аналитика (за 2011 г.)"

 

26.05.2011  Аналитическая записка ВП СССР.

 

Историческое развитие Русской цивилизации с начала ХХ века по настоящее время

 

раздел "Аналитика (за 2011 г.)"

 

21.05.2011  Аналитическая записка ВП СССР.

 

Разрешение проблем национальных взаимоотношений в русле Концепции общественной безопасности
(ч.1 + ч.2 + ч. 3.1)

Добавлена глава 3.1

 

раздел "Аналитика (за 2011 г.)"

 

02.05.2011  Аналитическая записка ВП СССР.

 

Разрешение проблем национальных взаимоотношений в русле Концепции общественной безопасности (ч.1 + ч.2)

Добавлены разделы 2.5 и 2.6

 

раздел "Аналитика (за 2011 г.)"

 

17.03.2011  Аналитическая записка ВП СССР.
18.03.2011 – Внесены уточнения и добавления.

 

Суть времени: прошедшего и перспектив

 

раздел "Аналитика (за 2011 г.)"

 

05.03.2011  Аналитическая записка ВП СССР.

 

Сетевые технологии и управление революционными ситуациями

 

раздел "Аналитика (за 2011 г.)"

 

02.03.2011  Аналитическая записка ВП СССР.

 

Разрешение проблем национальных взаимоотношений в русле Концепции общественной безопасности (ч.1)

 

раздел "Аналитика (за 2011 г.)"

 

02.02.2011  Аналитическая записка ВП СССР.

 

Впечатления от семинара в Москве 19.12.2010 г. с участием китаиста-ведиста Гваськова-Девятова

 

раздел "Аналитика (за 2011 г.)"

 

28.01.2011  Аналитическая записка ВП СССР.

 

«О текущем моменте», № 3 (99), январь 2011 г.
О теракте в аэропорту Домодедово 24.01.2011 г.

 

раздел "Аналитика (за 2011 г.)"

 

16.01.2011  Аналитическая записка ВП СССР.

 

«О текущем моменте», № 2 (98), январь 2011 г.
Как режим САМ взращивает социально-экономический кризис…

 

раздел "Аналитика (за 2011 г.)"

 

08.01.2011  Аналитическая записка ВП СССР.

 

«О текущем моменте», № 1 (97), январь 2011 г.
«Десталинизация»: мёртвые души за работой…

 

раздел "Аналитика (за 2011 г.)"

 

30.12.2010  Аналитическая записка ВП СССР.

 

«О текущем моменте», № 3 (96), декабрь 2010 г.
О государственной власти РФ наших дней

 

раздел "Аналитика (за 2010 г.)"

 

11.12.2010  Аналитическая записка ВП СССР.

 

WikiLeaks и глобальная смена управления: главные причины и перспективы

 

раздел "Аналитика (за 2010 г.)"

 

17.11.2010  Аналитическая записка ВП СССР.

 

Общественные институты и «система»

 

раздел "Аналитика (за 2010 г.)"

 

21.08.2010  Аналитическая записка ВП СССР.

 

«О текущем моменте», № 2(95), август 2010 г.
Фашизм: как это делается “демократически”…

 

раздел "Аналитика (за 2010 г.)"

 

01.08.2010  Аналитическая записка ВП СССР.

 

Финансовый климат и перспективы “модернизации”

 

раздел "Аналитика (за 2010 г.)"

 

29.07.2010  Аналитическая записка ВП СССР.

 

«Конец истории», «столкновение цивилизаций» и действительные перспективы человечества

 

раздел "Аналитика (за 2010 г.)"

 

26.06.2010  Аналитическая записка ВП СССР.

 

Информационные соотношения в иерархиях: знахарство, тайные ордена, попы, масоны

 

раздел "Аналитика (за 2010 г.)"

 

24.05.2010  Аналитическая записка ВП СССР.

 

«О текущем моменте», № 1(94), май 2010 г.
Сталин: позор России? либо олицетворение будущего человечества

 

раздел "Аналитика (за 2010 г.)"

 

10.04.2010  ВП СССР.
12 сентября 2010 г. - Уточнённые редакции всех трёх томов

 

Основы социологии
Постановочные материалы учебного курса (части 1, 2, 3)

 

раздел "Книги"

 

06.04.2010  Аналитическая записка ВП СССР.

 

Прогрессирующий «стабилизец» и выход из него в устойчиво-безкризисное развитие страны

 

раздел "Аналитика (за 2010 г.)"

 

27.03.2010  ВП СССР.

 

По вере вашей да будет вам…
(Священная книга и глобальный кризис)

 

раздел "Аналитика (за 2010 г.)"

 

12.03.2010  Аналитическая записка ВП СССР.

 

О стратегии национал-вождизма для России и о глобальной долговременной антикоранической стратегии заправил Запада

 

раздел "Аналитика (за 2010 г.)"

 

19.02.2010  Аналитическая записка ВП СССР.

 

Долговременная стратегия преодоления коранического ислама заправилами библейского проекта

 

раздел "Аналитика (за 2010 г.)"

 

12.01.2010  Прогнозно-аналитический центр «Академии Управления»

 

Что такое «патриотизм»

 

раздел "Проекты"

 

11.01.2010  Аналитическая записка ВП СССР.

 

Организационно-технологический подход к макроэкономическим системам — ключ к успеху экономического и общекультурного развития общества

 

раздел "Аналитика (за 2010 г.)"

 

27.12.2009  ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ВЕСТНИК» (г.Комсомольск-на-Амуре)

 

Аналитическая записка
Символы декабря глаголят тяжёлое будущее – но человекам бояться нечего!

 

раздел "Проекты"

 

25.12.2009  Аналитическая записка ВП СССР.

 

«О текущем моменте» № 9(93), 2009 г.
Модернизация от Медведева??? — мДА…

 

раздел "Аналитика (за 2009 г.)"

 

09.12.2009  Прогнозно-аналитический центр «Академии Управления»

 

Печальный итог Года молодёжи…

 

раздел "Проекты"

 

07.10.2009  Аналитическая записка ВП СССР.

 

«О текущем моменте» № 8(92), 2009 г.
Разноликий экстремизм и путь его искоренения

 

раздел "Аналитика (за 2009 г.)"

 

01.10.2009  Аналитическая записка ВП СССР.

 

«О текущем моменте» № 7(91), 2009 г.
Тезисы: о перспективной целесообразности

 

раздел "Аналитика (за 2009 г.)"

 

14.09.2009  ВП СССР.

 

К пониманию макроэкономики государства и мира. Тезисы

 

Обновлённая и тематически расширенная редакция 2009 г.

 

24.06.2009  Книга С.А. Ершова.

 

ВЕЛИКАЯ РУСЬ.
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ И ВОЙНЫ I - XX В.В.

 

раздел «Другие авторы (cопутствующие материалы)»

 

14.06.2009  Аналитическая записка ВП СССР.
22.07.2009 — Исправленная и уточнённая редакция

 

«О текущем моменте» №№ 4 — 6 (88 — 90), 2009 г.
«Сад» растёт сам?..

Об этике, управленческом профессионализме, о полной функции управления на Руси и в США, об общем кризисе капитализма и марксизме, о теории, практике, проблемах и перспективах «конвергенции» и о некоторых других частностях в течении глобального историко-политического процесса.

раздел "Аналитика (за 2009 г.)"

 

27.05.2009  Аналитическая записка ВП СССР.

 

«О текущем моменте» №№ 4, 5 (88, 89), 2009 г.
Полная функция управления на Руси и в США:
об этике и управленческом профессионализме

 

раздел "Аналитика (за 2009 г.)"

 

06.04.2009  Прогнозно-аналитический центр «Академии Управления»

 

Год семьи, Год молодёжи… Год учителя:
опять чиновничье пустословие?

 

раздел "Проекты"

 

24.03.2009  Аналитическая записка ВП СССР.

 

«О текущем моменте» № 3(87), 2009 г.
Два способа борьбы с «великодержавным пессимизмом»

 

раздел "Аналитика (за 2009 г.)"

 

23.02.2009  Аналитическая записка ВП СССР.

 

«О текущем моменте» № 2(86), 2009 г.
Кризис как средство отрезвления от иллюзий…

 

раздел "Аналитика (за 2009 г.)"

 

17.02.2009  Аналитическая записка ВП СССР.
11.09.2009 — Добавления и уточнения

 

Оракул: социальный институт и политтехнология

 

раздел "Аналитика (за 2009 г.)"

 

25.01.2009  Аналитическая записка ВП СССР.

 

«О текущем моменте» № 1(85), 2009 г.
«Под здравым смыслом всякий разумеет только свой собственный»??? — есть ли альтернатива?

 

раздел "Аналитика (за 2009 г.)"

 

20.01.2009  Прогнозно-аналитический центр «Академии Управления»

 

Глобальная демография
(анализ научных исследований демографии глобализации)

 

раздел "Проекты"

 

12.01.2009  Прогнозно-аналитический центр «Академии Управления»

 

Комплект слайдов к лекторскому курсу «Оружие геноцида»

 

раздел "Педагогика"

 

29.12.2008  Аналитическая записка ВП СССР.

 

«О текущем моменте» № 12(84), 2008 г.
События: язык Жизни…

 

раздел "Аналитика (за 2008 г.)"

 

28.11.2008  Аналитическая записка ВП СССР.

 

«О текущем моменте» № 11(83), 2008 г.
Бюрократическая безнадёга в России и глобальный проект «Обама»

 

раздел "Аналитика (за 2008 г.)"

 

22.11.2008  Книга В.А. Башлачёва.

 

ДЕМОГРАФИЯ: РУССКИЙ ПРОРЫВ.
Независимое исследование

 

раздел «Другие авторы (cопутствующие материалы)»

 

01.11.2008  Прогнозно-аналитический центр «Академии Управления»
09.11.2008 — дополненная и уточнённая редакция

 

Русь древняя и настоящая
(историко-аналитический очерк-сборник)

 

раздел "Проекты"

 

24.10.2008  Аналитическая записка ВП СССР.

 

«О текущем моменте» № 10(82), 2008 г.
Глобальный финансовый кризис и проблемы России

 

раздел "Аналитика (за 2008 г.)"

 

06.10.2008  Вторая редакция книги Прогнозно-аналитического центра «Академии Управления»

 

ОРУЖИЕ ГЕНОЦИДА: самоубийство людей и его механизмы

 

раздел "Проекты"

 

29.09.2008  Аналитическая записка ВП СССР.

 

«О текущем моменте» № 9(81), 2008 г.
На перевале

 

раздел "Аналитика (за 2008 г.)"

 

15.09.2008  Прогнозно-аналитический центр «Академии Управления»

 

Рубеж принятия решений
(аналитика мистики авиакатастрофы в Перми)

 

раздел "Проекты"

 

28.08.2008  Аналитическая записка ВП СССР.

 

«О текущем моменте» № 8(80), 2008 г.
Знаки рубежа эпох

 

раздел "Аналитика (за 2008 г.)"

 

12.08.2008  Прогнозно-аналитический центр «Академии Управления»

 

Государственно-церковные отношения: поддержка Антихриста

 

раздел "Проекты"

 

28.07.2008  Аналитическая записка ВП СССР.

 

«О текущем моменте» № 7(79), 2008 г.
Ещё раз: либерализм — враг свободы

 

раздел "Аналитика (за 2008 г.)"

 

06.07.2008  Прогнозно-аналитический центр «Академии Управления»
29.08.2008 — дополненная и уточнённая редакция

 

Секрет наукообразной кабалистики
о квантовой версии старой сказки

 

раздел "Проекты"

 

26.06.2008  Аналитическая записка ВП СССР.
07.07.2008 — исправления и уточнения

 

«О текущем моменте» № 6(78), 2008 г.
Жизнь человечества: историческая реальность и её перспективы? либо воплощение иных идеалов?

 

раздел "Аналитика (за 2008 г.)"

 

03.06.2008  Аналитическая записка ВП СССР.

 

«О текущем моменте» № 5(77), 2008 г.
Праведный произвол против юрисдикции рабовладения

 

раздел "Аналитика (за 2008 г.)"

 

24.04.2008  Аналитическая записка ВП СССР.

 

«О текущем моменте» № 4(76), 2008 г.
Декларации, тенденции и историческая необходимость развития цивилизации Руси

 

раздел "Аналитика (за 2008 г.)"

 

04.04.2008  ВП СССР: лекции учебного курса

 

Основы социологии (лекции 8 — 10)
Постановочные материалы учебного курса: тематика и основное содержание лекций

 

раздел "Аналитика (за 2008 г.)"

 

26.03.2008  Аналитическая записка ВП СССР.

 

«О текущем моменте» № 3(75), март 2008 г.
Мера понимания и институты власти в обществе

 

раздел "Аналитика (за 2008 г.)"

 

21.03.2008  ВП СССР: лекции учебного курса

 

Основы социологии (лекции 1 — 7)
Постановочные материалы учебного курса: тематика и основное содержание лекций

 

раздел "Аналитика (за 2008 г.)"

 

03.03.2008  Аналитическая записка ВП СССР.

 

«О текущем моменте» № 2(74), февраль 2008 г.
Авторитет как помеха личностному и общественному развитию

 

раздел "Аналитика (за 2008 г.)"

 

29.02.2008

 

Обществознание
учебное пособие для учителей старших классов и студентов
первая редакция

 

раздел "Педагогика"

 

18.02.2008  Аналитическая записка ВП СССР.

 

О социологической науке

 

раздел "Аналитика (за 2008 г.)"

 

02.02.2008  Аналитическая записка ВП СССР.

 

«О текущем моменте» № 1(73), 2008 г.
Выбор:
толпо-“элитаризм”? либо работа от души на преображение общества?

 

раздел "Аналитика (за 2008 г.)"

 

23.01.2008

 

«12» — фильм года
(поступивший в редакцию отзыв)

 

раздел "Проекты"

 

06.01.2008  Прогнозно-аналитический центр «Академии Управления»

 

Тринадцатый присяжный
Отзыв на фильм Н.Михалкова «12»

 

раздел "Проекты"

 

03.01.2008  Аналитическая записка ВП СССР.

 

О разрядке разрушительной антирусской матрицы

 

раздел "Аналитика (за 2007 г.)"

 

Архивы публикаций: 2006 - 2007, 2004 - 2005

 

О Концепции общественной безопасности вкратце

 
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